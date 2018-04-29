T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)16 bisiklet çalan hırsız tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de binaların giriş katlarından 16 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Adil Özkan (19) tutuklandı

29 Nisan 2018 15:39

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de binaların giriş katlarından 16 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Adil Özkan (19) tutuklandı. Merkez Melikgazi İlçesi Köşk, Gültepe, Alpaslan ve Yıldırım Beyazıt semtlerinde bisiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Binaların giriş katlarından çalınan bisikletlerin Suriye uyruklulara satıldığını saptayan polis, yapılan araştırmayla şüphelinin Adil Özkan olduğunu belirledi. Polisin takibe aldığı Öksüz, çaldığı bisikleti satmak isterken yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan Ali Öksüz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİAdilMerkez MelikgaziKöşk Gültepe AlpaslanYıldırım BeyazıtHırsızlık Büro AmirliğiBinalarınSuriyePolisinEmniyet MüdürlüğüAli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24