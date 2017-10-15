(Görüntülü Haber)13 aylık Ayaz bebek ilik bekliyor

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)Burdur Belediyesi\'nde işçi olarak çalışan Ali Rıza ile Gülşen Taşçı\'nın iki çocuğundan 13 aylık Ayaz bebeğin kanında 6 aylıkken virüs tespit edildi. Yapılan tetkikler sonunda Ayaz bebeğin ilik nakli olması gerektiği belirtildi. Baba ve anneden alınan örnekler Ayaz bebekle uyuşmadı. Aile, hayati tehlikesi devam bebeğe uyumlu ilik bulunması için kök hücre bağışı çağrısı yaptı. Ayaz\'ın iyileşmesi için tek çarenin ilik nakli olduğunu anlatan baba Taşçı, \"Doktorlarımız bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilik nakline ihtiyaç olduğunu söyledi. Eşim ve benim iliklerimiz tam tutmadı. Destek olmak isteyenlerin Kızılay\'a kök hücre örneği başvurusunda bulunması gerekiyor. Değerler tutarsa ilik nakli gerçekleşebilecek\" diye konuştu.