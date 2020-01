(Görüntülü Haber)1-Fenerbahçe üç yeni transferine imza attırdı

Giuliano: \"Alex buraya gelmeden önce bana mesaj attı\" Soldado: \"Herkes Fenerbahçe\'yi tanıyor\" Isla: \"Türkiye\'nin en büyük kulüplerinden birine geldim\" Fenerbahçe\'nin yeni transferleri Giuliano, Mauricio Isla ve Roberto Soldado düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Üç yeni transferin görüşleri şöyle: Mauricio Isla:\"HER TARAFIN BİLDİĞİ BİR KÜLUPTEYİM\" \"Böyle bir kulüpte olmaktan mutluluk duruyorum. Türkiye\'nin en büyük kulüplerinden birine geldim. Herkesin oynamak isteyeceği bir yere geldiğimi biliyorum. Her tarafta bilinen bir kulüpteyim. Yaklaşık 2 haftadır takımla antrenmanlarımı sürüdüyorum. Bundan sonra takımımıza maksimum katkıyı yapmak için elimden geleni yapacağım. Cagliari\'de bir sene geçirmek benim için önemliydi. İstanbul\'da yaşamak hem benim, hem ailem için çok iyi olacak. Diğer konuya gelirsek, Avrupa\'nın çeşitli takımlarında, çeşitli mevkiilerde oynadım. Sağ bek oynadım, sağ açık oynadım... 3-5-2\'nin sağında çok sık oynadım. Bu yüzden tercih ettiğim mevkii sağ bek.\" GİULİANO: \"TRABZONSPOR MAÇINA KADARN HAZIR OLURUM\" \"Bana göstermiş oldukları ilgiden dolayı Fenerbahçe\'ye, taraftarlarımıza, yönetime sizlere teşekkür ediyorum. Sahaya çıkmak için büyük heyecan duyuyorum. Pazar günü bizi bekleyen önemli bir maç var, o maça kadar hazır olmak istiyorum. O karşılaşmaya kadar kafamdaki tek düşünce maça kadar hazır olmak. Fenerbahçe kariyerime iyi bir başlangıç yapmak istiyorum. Sevginin ve inancın karşılığını, alacağımız skorlarla saha içinde vermeyi istiyorum. Zor bir transfer süreci oldu. Bu zorluk bizim kontrolümüz dışında gerçekleşti. Fenerbahçe\'nin teklifini hemen kabul ettim. Son dakikaya kadar buraya gelebilmek için büyük mücadele verdim. Yönetim kurulu da bunu biliyor. Fenerbahçe\'yi kabul etmemim sebebi, kupalar hedefleyen bir kulüp, kendimi geliştirebilmek için Fenerbahçe\'yi tercih ettim.\" \"ALEX ÜST DÜZEY BİR FUTBOLCUYDU\" \"Alex üst düzey seviyede oynayan büyük bir oyuncuydu. Buraya gelmeden önce bana mesaj attı. Bana şans ve başarılar diledi. Saha içi özelliklere bakacak olduğunuzda çok farklı iki oyuncuyuz. Onun burada kazanmış olduğu başarılardan dolayı bana bir sorumluluk geliyor. Ama ben burada Guiliano olmak istiyorum. Kıyaslamaları bir kenara bırakalım bence. Alex lider bir oyuncuydu ama Guilano\'nun da bu adımı atması gerekiyordu. Alex klasik 10 numara günümüzde. Artık öyle oyuncular kalmadı. Benim pozisyonumu ise ikinci forvet olarak değerlendirebiliriz. 9 numaranın arkasında oynuyorum. Ayrıca orta sahada da 3\'üncü orta saha görevini üstlenebiliyorum. Kariyerimde daha kanatlarda da oynadım. Topla oynamayı seviyorum . Boşluklara kaçan oraları seven bir oyuncuyum. Ceza sahası içerisinde olmayı seviyorum. Son topta ceza sahası içersinde olmayı ve asist yapmayı seviyorum. Maç içersinde dikkat ettiğim noktalar bunlar. En önemlisi saha içersinde iyi skorları birlikte, takım halinde alabilmek. Soldado\'nun da dediği gibi bizim tek hedefimiz takımımıza katkı sağlamak. Bunun çalışacağız.\" SOLDADO: \"HERKES FENERBAHÇE\'Yİ TANIYOR\" \"Futbolu seven, takip eden herkes Fenerbahçe\'yi tanıyor. Bu çok net. Bu formayı giymek benim için büyük bir keyif. İstanbul\'a attığım ilk adımdan bu yana gösterilen ilgiden çok memnunum. Yapacağım tek şey çok çalışmak, çok gol atmak ve bu sevginin karşılığını verebilmek. Umarım her şey çok güzel olacak. Fizik olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Takımla az sayıda antrenman yaptım. Geçtiğimiz sezon sakatlandığımdan dolayı çok az maç oynadım. Bu yüzden adaptasyon sürecim biraz uzayabilir. Dünkü maçta 30 dakika süre aldım. Umarım, hocam bana şans verdikçe daha iyi olacağım. Umuyorum hepimiz beklenen katkıyı verebiliriz. Bizim tek amacımız takıma büyük katkılar verebilmek. Herkes üstüne düşen görevleri yapmalı. Soyunma odasındaki rekabet de takımın daha iyi olmasına katkı sağlayacaktır. Yaptığımız çalışmanın yanı sıra şansın da bizim yanımızda olması gerekiyor. Bu şekilde geçtiğimiz sezondan daha iyi konumda sezonu noktalayabiliriz.\"