T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Zurnazen Festivali Fethiye'de başladı

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), (DHA)- FETHİYE'de başlayan 3'üncü Uluslararası Zurnazen Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı

13 Eylül 2017 11:13

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de başlayan 3\'üncü Uluslararası Zurnazen Festivali\'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı\'nda düzenlenen etkinliğe Muğla, Aydın, Manisa, Kars, Gaziantep, Trabzon ve Edirne\'nin yanı sıra Fransa, Azerbaycan, Makedonya, Çin, Bulgaristan ve Yunanistan\'dan 18 zurna üstadı katıldı. Üstatların zurna resitallerini meydanı dolduran yaklaşık 2 bin kişi izledi. Performanslar sırasında bazı izleyiciler zurna eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı. Bugün Menteşe ilçesinde devam edecek festival 14 Eylül\'de Milas\'ta sona erecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Ali Zağlı, festivale Türkiye\'den 11, yurt dışından ise 7 zurna sanatçısının katıldığını söyledi. Türkülerin Türkiye\'de çok değer gördüğünü anlatan Zağlı, \"Festival bu yıl Fethiye, Menteşe ve Milas ilçelerinde düzenlenecek. Amacımız farklı kültürlerdeki zurna seslerini Muğlalılarla buluşturmak. Fethiye\'de de çok güzel bir ilgi var\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün TOSFETHİYEMuğla DHA FETHİYEUluslararası Zurnazen FestivaliMuğla Büyükşehir BelediyesiBeşkaza MeydanıMuğla Aydın Manisa Kars Gaziantep TrabzonEdirneFransa Azerbaycan MakedonyaBulgaristanYunanistanPerformanslar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24