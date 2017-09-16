(Görüntülü Haber) Zülfü Livaneli: Umudu kesme yurdumdan, umudumuzu kesmeyelim (1)

Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA) - ZÜLFÜ Livaneli Ankara\'da ismi verilen kültür merkezine ilişkin, \"Bütün bunların üzerine bu şehre bir kültür merkezi yapılıyor ve benim adım veriliyor. İnsan yaşarken bundan daha güzel bir şey görmesi kolay değil. Bizim ülkemizde sanatçı eksik değildir. Ama bu sanatı takdir eden ve bu satı destekleyen devlet adamlarında sıkıntı var. Belli bir Atatürk dönemi dışında genel olarak sanatın ayaklar altına alındığı bir ülkede yaşıyoruz. Demek ki eksiğimiz biz değiliz, Alper Taşdelen\'ler. Eksiğimiz Kemal Kılıçdaroğulları. Umudu kesme yurdumdan, umudumuzu kesmeyelim\" ifadelerini kullandı.





Çankaya Belediyesi tarafından bugün Ankara\'da Zülfü Livaneli Kültür Merkezi açıldı. Açılışa CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Yunanistan Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu ve Zülfü Livaneli katıldı. Açılışta konuşan Zülfü Livaneli sanatçı Tarık Akan\'ın 1. ölüm yıldönümünü hatırlatarak şunları söyledi: \" Yiğit arkadaşlarımızdan hiç bükülmemiş yılmamış, sevgili arkadaşlarımızdan birisinin anısının önünde 1. ölüm yıldönümünde eğilmek istiyorum. Tarık Akan\'ımızın 1. yılı. \"





\"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM, BÖYLE ŞEYLER BEKLENMEZ ZATEN VERİLİR\"



Zülfü Livaneli Kültür Merkezi açılışında konuşan Zülfü Livaneli :\" Biz bu acılı ama sevgili ülkemizde çok acı çektiğimiz ama hiçbir zaman vazgeçemediğimiz sevmeyi bırakmadığımız ülkemizde iyi ve kötü günler gördük. Bugünlerde de bu iyi ve kötü günlerin doruğa ulaştığı dönemde böyle bir kültür merkezi açılıyor. Böyle bir şey beklemiyordum, böyle şeyler beklenmez zaten verilir. Ne yazık ki bizler özellikle halkın yanında duran yazı, kültür, sanat adamları pek fazla iltifata da alışık değiliz. Bu şehir benim büyüdüğüm, evlendiğim, kızımın doğduğu şehir. Askeri hapishanelerinde yattığım şehir. Uğur Mumcu gibi sayısız arkadaşımızı suikastlarla kaybettiğimiz şehir. Bütün bunların üzerine bu şehre bir kültür merkezi yapılıyor ve benim adım veriliyor. İnsan yaşarken bundan daha güzel bir şey görmesi kolay değil. Bizim ülkemizde sanatçı eksik değildir. Yüzlerce yıldır bir ulu ırmak akar. Bu ırmak içinden , Pir Sultan Abdal\'lar, Dadaloğulları, Karacaoğlan\'lar Nazım Hikmet\'ler, Yaşar Kemal\'ler geçer. Ama bu sanatı takdir eden ve bu satı destekleyen devlet adamlarında sıkıntı var. Belli bir Atatürk dönemi dışında genel olarak sanatın ayaklar altına alındığı bir ülkede yaşıyoruz. Demek ki eksiğimiz biz değiliz, Alper Taşdelen\'ler. Eksiğimiz Kemal Kılıçdaroğulları. Umudu kesme yurdumdan, umudumuzu kesmeyelim.\"