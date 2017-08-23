T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta yağmurun ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı (2)

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK merkez ve Kozlu İlçesi'nde dün etkili olan sağanak yağışın ardından zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları başladı

23 Ağustos 2017 18:55

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK merkez ve Kozlu İlçesi\'nde dün etkili olan sağanak yağışın ardından zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları başladı. Kentte dün öğlen başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur, hayatı felç etti. Kent merkezinde araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, gölete dönen yolları kapattı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Sabah saatlerinde suların çekilmesiyle yağmurdan en çok etkilenen Kozlu İlçe merkezinde ve Esen Köyü\'nde dere taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basan esnaf temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri de yollarda biriken çöp, moloz yığınlarını temizledi. AFAD, yağmurdan etkilenen esnaf ve evleri gezerek tutanak tuttu. Esen Köyü Ilıksu Mahallesi\'nde Tayfun Sevim\'in eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı ev, derenin taşmasıyla giren su nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Ilıksu sahilinde suyun rengi de çamur rengini aldı. Esen Köyü Muhtarı Armağan Yılmaz, her yağmurda derenin yükselmesiyle aynı durumla karşılaştıklarını söyledi. Yetkililerin önlem almasını isteyen Yılmaz, \"Karayollarının hafriyatı da dereye geliyor. Burada birçok insan mağdur oldu. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Temizlik çalışması yapılıyor. AFAD hasar tespit çalışması yapıyor. Ne kadarını karşılayacaklar bilmiyorum. Her yağmurda derenin suyu yükseliyor ve böyle oluyor. Birçok yere dilekçeyle başvurdum ama bir sonuç alamadım.\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞAN Durmuş SEVİNDİK ZONGULDAKDHA ZONGULDAKKozluKentteKentTrafikSürücülerSabahEsen KöyüBelediyeAFADEsen Köyü Ilıksu Mahallesi Tayfun SevimIlıksuEsen Köyü Muhtarı Armağan YılmazYetkililerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24