T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı

11 Aralık 2017 20:51

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, İstanbul\'dan getirdikleri bonzaiyi satmaya çalışan M.Y. ile M.A.\'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 90 gram bonzai, ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilen M.Y. ve M.A., tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHAZONGULDAKZonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleEkiplerEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24