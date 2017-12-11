(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, İstanbul\'dan getirdikleri bonzaiyi satmaya çalışan M.Y. ile M.A.\'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 90 gram bonzai, ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilen M.Y. ve M.A., tutuklandı.