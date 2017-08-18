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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta polis ve zabıtadan dilenci denetimi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde polis ve zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi halkın dini duygularını sömürerek dilencilik yapanlarla karşı denetim yaptı

18 Ağustos 2017 20:36

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde polis ve zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi halkın dini duygularını sömürerek dilencilik yapanlarla karşı denetim yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Cuma namazı çıkışında cami ve park önlerinde dilendirilen çocuklar ile dilencilik yapanlara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında polis ve zabıtayı gören bazı dilenciler kaçarken, yakalananlar ise gazetecilere tepki gösterdi. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, denetimde dilendirilen ve dilencilik yapan 2 çocuk, 4 kadın ve 2 erkek yakaladıklarını söyledi. Denetimleri her Cuma günü yapacaklarını ifade eden Dursun, şöyle dedi: \"Alınan dilencilerin üst aramalarını yapıyoruz. Topladıkları paraları bizim mali hizmetler kasasına yatırıyoruz. Kabahatler kanununda da para cezası kesiyoruz. Ardından ise sebest bırakılıyorlar.\" FOTOĞRAFLI

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