(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta öldürülen TTK işletme müdürü için anma

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi\'nde, 16 Eylül 2004 tarihinde işten çıkarılan işçi tarafından bıçaklanarak öldürülen işletme müdürü maden mühendisi Avni Cinel, ölümünün 13’üncü yılında törenle anıldı.



Maden işçisi Nevzat Aydın, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu Asma İşletme Müdürü Avni Cinel\'i, iş çıkışı müessese önünde bıçaklayarak öldürdü. Avni Cinel\'in ölümünün 13\'üncü yılında işletme müdürlüğü önünde anma töreni düzenlendi. Avni Cinel anısına yapılan anıtta yapılan törene Cinel\'in babası 85 yaşındaki Mustafa, eşi 57 yaşındaki Fatma ve kardeşleri Ali ile Ahmet Cinel\'in yanında TTK Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu ve maden işçileri katıldı. Avni Cinel ve tüm görev şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.



Türkiye Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için bütün gayretleriyle mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Kaymakçı, şöyle dedi:



\"Amacı daha iyi bir yaşam olması için çalışan siyaset kurumunun yozlaşması ve sonrasında iş yaşamını etkilemesi sonucunda Avni Cinel kardeşimiz, görevinin başındayken bir işçi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bunun acısını uzun yıllardır çekiyoruz yaşıyoruz. Bundan sonra bu tür kazaların yaşanmaması için de elimizden gelen her şeyi, bütün gayreti göstermemiz gerekiyor. Avni Cinel kardeşlimizi sevgiyle ve özlemle anıyorum. Eşine, çocuklarına, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.\"



TTK Genel Müdür Vekli Kazım Eroğlu da işletme müdürlüğü yaparken talihsiz bir olay ile kaybettikleri çalışma arkadaşları Avni Cinel\'i üzüntüyle andıklarını söyledi. Tören, anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.