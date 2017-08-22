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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta midibüs devrildi: 2 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

22 Ağustos 2017 22:20

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak- Ereğli karayolu Soğanlı Mevkiinde meydana geldi. Zonguldak’tan Ereğli’ye giden Selahattin Çam yönetimindeki 67 EH 803 plakalı midibüs, yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Çam ile yolculardan Taner Acar yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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