T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta meydana gelen kaza güvenlik kamerasında

Yeliz ALAGÖZ ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı

31 Mart 2018 15:43

Yeliz ALAGÖZ ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Murat Ö. yönetimindeki 34 VS 4123 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüzce ana yola çıkan Serkan Y\'nin kullandığı 67 DB 984 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Murat Ö., Serkan Y., Neşe Ö. , Arda Ö. ve Nida Ö. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yeliz ALAGÖZZONGULDAKKazaMuratVSSerkanDBKazada MuratNeşeArdaNidaAmbulanslarla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24