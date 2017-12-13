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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Fevzi Dereli (46) hayatını kaybetti

13 Aralık 2017 12:37

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Fevzi Dereli (46) hayatını kaybetti. Saat 03.00 sıralarında, Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı ocakta yerin 360 ve 460 kotları arasında göçük meydana geldi. İşçilerden Fevzi Dereli, ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana geldiği öğrenilen göçükte kaldı, bir işçi ise son anda kurtuldu. Mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarılan Fevzi Dereli\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ocaktan çıkarılan Dereli\'nin cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, ani gaz püskürmesi sonucu meydana gelen göçükle ilgili olarak, \"Nezaretçi arkadaşımız en son işçi arkadaşları aşağıya indiriyorlar. Gaz püskürmesiyle beraber postanın altında kalmış arkadaşımız. Diğer arkadaşlar aşağıdaymış. Bir arkadaş kendini kurtarıyor, bir arkadaş göçüğün altında kalıyor. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Allah bir daha böyle acılar göstermesin\" dedi.

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