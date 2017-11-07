(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi başlattı (4)

3 BİN İŞÇİ YER ALTINDA EYLEMDE



GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'nde yer altında ocaktan çıkmama eylemi yapan işçileri ziyaret etti. Mutlu, ocak çıkışında açıklama yapan Mutlu, TTK\'ya bağlı müesseselerde 3 bine yakın maden işçisinin yer altında eylem yaptığını söyledi. Bazı ocaklarda gündüz vardiyasında çalışan işçilerin de ocağa inerek yer altındaki eyleme katıldığını ifade eden Mutlu, şöyle dedi:



\"Yer altında yaklaşık 3 bine yakın maden işçisinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gündüz vardiyasına giren işçiler de çıkmama kararı aldı. Her bölgede değil ama diğer bölgelerde arkadaşlarımız maalesef aşağıdalar. Biz arkadaşlarımızın günlerdir süren tartışmaları neticesinde gerginliklerinden kaynaklanan kendi hassasiyetlerinden kaynaklanan iş yerlerinin geleceği kaygısından dolayı yaptıkları bir eylem şeklidir. Onları iş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkat etmeleri gerektiğini bölgemize, kurumumuza, ülkemize zarar gelmemesi için onları uyarmaya çalıştık. Arkadaşlarımızın da hassasiyet göstereceğine inanıyoruz. İşçilerimizi gerekli konularda uyardık. Durumları iyi. Kimsenin sağlığında bir şey yok. İnşallah sağlıklı şekilde bu süreç sonuçlanır.\"