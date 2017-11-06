(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi başlattı (3)

CHP\'Lİ DEMİRTAŞ\'TAN İŞÇİLERE DESTEK CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi Kandilli Beldesi\'nde bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü\'nü ziyaret ederek yer altında eylem yapan işçilere destek verdi. Müessese önünde açıklama yapan Demirtaş, maden işçisinin TTK\'nın özelleştirilmesini istemediğini söyleyerek şöyle konuştu: \"Madenci, özelleştirmenin ölüm olduğunu düşünüyor. Bakın bugüne kadar yapılan özelleştirme yasalarına baktığımızda, rödovanslı sahalara baktığımızda işçilerin sürekli iş kazalarına maruz kaldığını ve öldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla madenci bir kere ölmek istemiyor. İkincisi; burada özelleştirme gerçekleşirse, madenlerin kapatılacağını düşünüyor madenci. Neden madenlerin kapatılacağını düşünüyor? Kurumun şu anda 14 bin 500 norm kadrosu var. Ama sayı şu anda 7 bin 500 işçiye düşmüş durumda. Neredeyse yarı yarıya bir rakam söz konusu. Bu şekli ile üretimin devam etmesi mümkün değil. İşçi açıkları giderilmeden üretimin artması mümkün değil. Müessese müessese özelleştirileceği zaman her bir şirketi alan firmaya bir termik santral lisansı verilecek.\" \'MADENCİYİ ÇOK KARARLI GÖRDÜM\' Zonguldak\'ta üretim 1 milyon tonun altına düştüğünü ifade eden Demirtaş, buradan çok değerli kömür çıkarıldığını vurguladı. Demirtaş, şöyle devam etti: \"Zonguldak kömürünün aı üstünde; \'Karaelmastır.\' Neden? Koklaşabilme özelliği ile ağır sanayinin ham maddesidir. Şu anda Türkiye\'nin koklaşabilir kömür ihtiyacı 6 milyon tondur. Ama bizim TTK\'nın ürettiği rakam 1 milyon tonun altına düşmüştür. Hatalı politikalar nedeni ile. Yani bizim şu anda TTK\'nın ürettiği kömüre ihtiyacımız var. Peki bu açık nereden geliyor? Geçen sene 37 milyon ton taşkömürü ithal etmişiz. Taşkömürü açığını yurt dışından Avustralya\'dan, Çin\'den, Güney Amerika\'dan, Kolombiya\'dan yapmışız. Yani madene yapacağımız yatırımı yurt dışına yapmışız. Bu şekilde Türkiye\'nin ayağa kalkması mümkün değildir. Bu bir milli servettir. Bakın şu anda toprağın altında 150 yıl yetecek kadar taşkömürü var. Şu anda işsiz olan on binlerce Zonguldaklı arkadaşımız var. Çalışmaya hazır. Ama bu madenleri çıkartmıyoruz. Madenlerin özelleştirilmesi; Zonguldaklı\'nın aç kalması dermek. Dolayısıyla ben burada madenci arkadaşlarımızı çok kararlı gördüm. Bu madde geri çekilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini düşünüyorum.\" \'YASANIN GEÇMEMESİ İÇİN DİRENECEĞİZ\' CHP olarak parlamentoda yasanın geçmemesi için direneceklerini belirten Demirtaş, şöyle devam etti: \"Buradan Enerji Bakanı\'na tekrar sesleniyorum; Zonguldaklı\'yı aç ve işsiz bırakacak davranışlardan, TTK\'nın özelleştirilmesinden kaçının. Bakın Zonguldak\'a bu şekilde bir dayatmaya girerseniz Zonguldaklının, madencinin istemediği bir şeyi yapmaya çalışırsanız, dayatırsanız, Zonguldaklı\'yı cezalandırırsınız. Ve bunun bedeli de ağır olur. Zonguldaklı madenci buna müsaade etmez.\"