(Görüntülü Haber) Zonguldak’ta kısa dönem erler yemin etti

Durmuş SEVİNDİK- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta temel askerlik eğitimini tamamlayan 368’inci kısa dönem erler yemin etti. Törenin ardından askerlerle aileleri arasında duygusal anlar yaşandı.



Gazino Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, Vali Vekili Hüseyin Ergi, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Cevat Bulut, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Haluk Güven, daire müdürleri ve asker yakınları katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, temel eğitimi tamamlayan askerlere seslenerek, şöyle dedi:



“Bu kutsal ocakta Atatürkçü düşünce sistemi ışığında, aklı ve bilimi rehber edinen gönlü, yurt ve yurttaş sevgisiyle dolu, milli, ahlaki ve insani değerlere bağlı, hukuka ve insan haklarına saygılı, aldığı vazifeyi ‘vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ düsturu ile yerine getiren birer jandarma olarak yetiştirileceksiniz Taşıdığınız üniforma yüce Türk ulusunun şerefinin bir simgesidir. Bu üniforma yurdumuzun en ücra köşelerinde sizlerin katkılarıyla onurlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir.”



And içecek erler adına J.Er Okan Çakır’ın konuşmasının ardından J.Er Hüseyin Bahadır Oğuz tarafından ‘Bayrak’ adlı şiiri okundu. Ardından Çanakkale Savaşı’na eli kınalı olarak katılan asker Hasan’ın hikayesinin anlatıldığı film gösterimi sunuldu. Filmi izleyen bazı aileler ve daire müdürleri gözyaşlarına hakim olamadı. Erler adına J.Er Cengiz Akdağ, yaş kütüğüne plaket çakarken, İl Jandarma Komutanlığı\'na ilk katılan ve eğitimde başarılı olan askerlere protokol üyelerince hediye verildi.



Ardından 40 asker, ellerini Türk bayrağı ve silah üzerine koyarak yemin etti. Jandarma Marşı’nın söylenmesinin ardından tören sona erdi. Törenin sonunda askerler, aileleriyle kucaklaşarak hasret giderdi. Ailelerin çocuklarıyla buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Erlerin yakınları yaşadıkları gurur karşısında gözyaşlarını tutamadı. Askerler, ‘Ankara’nın bağları’ eşliğinde oyun oynayarak temel eğitimi bitirmenin sevincini yaşadı.