T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta kaza: 2 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

09 Ekim 2017 12:20

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 6.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. Bartın\'dan hasta olan babasını Zonguldak\'taki hastaneye götüren 59 yaşındaki Mehmet Özyurt yönetimindeki 74 BL 724 plakalı otomobil, Fındıkduyu Sokak\'tan geçtiği sırada kontrol çıktı. Otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 metre yükseklikten çalılık alana uçtu. Kazada, sürücü Mehmet Özyurt ile yanında bulunan babası 70 yaşındaki Tahsin Özyurt yaralandı. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAKKazaZonguldakAnkara KarayoluBartınZonguldakMehmetBLFındıkduyu SokakOtomobilKazadaTahsinAmbulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24