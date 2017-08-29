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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta kayalıklardan atlayan genç boğulma tehlikesi geçirdi

Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta yüzmek için kayalıklardan denize atlayan 14 yaşındaki Baran S

29 Ağustos 2017 00:51

Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta yüzmek için kayalıklardan denize atlayan 14 yaşındaki Baran S., başını kayaya çarparak yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kapuz Plajı’nda meydana geldi. Baran S., uyarıcı levhalarla yasak olduğu belirtilen plajın yanındaki kayalıklardan denize atladı. Baran S., sığ olan denizde başını su içindeki kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle baygınlık geçiren Baran S., plajdaki cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baran S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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