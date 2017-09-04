(Görüntülü Haber) Zonguldak’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ereğli\'ye bağlı Gülüç Beldesi’ndeki kavşakta meydana geldi. 29 yaşındaki Kutay Baykal yönetimindeki 67 TM 402 plakalı otomobil, kavşakta Muhammet Yaman\'ın kullandığı 34 UE 3660 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan araçlardan birisi yol kenarındaki direğe, diğeri orta refüjdeki levhaya çarptı. Sürücüler Kutay Baykal, Muhammet Yaman ve oğlu Şerafettin Yaman yaralandı. Otomobilde sıkışan Muhammet Yaman, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.