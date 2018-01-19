(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta fırtına kıyılarda hasara yol açtı (3)

Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA) EREĞLİ\'DE KURU YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri fırtınadan zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, fırtına nedeniyle emniyet, belediye, AFAD gibi bütün ekiplerin geceden itibaren çalışmalara başladığını söyledi. Hasar tespit çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karakaya, \"İlçemizde sahil kesimde fırtına nedeniyle hasarlar oluştu. Limanda ve iş yerlerinde, parkımızda zarar var. Ekipler çalışıyor. Fırtına ve dalga yüksekliğinin artması sonucu yolumuzu tek yönlü olarak kapatmak zorunda kaldık. 2 gün içerisinde hayat normale döner. Biz bu afete önlem olarak orada bir proje geliştiriyoruz. Yakın tarihte o projede hayata geçecek. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz\" dedi. EREĞLİ\'DE GECENİN HASARI BÜYÜK Ereğli\'de de etkili olan fırtına sonucu oluşan dev dalgaların sahil kesiminde verdiği zarar sabah ortaya çıktı. Fırtına nedeniyle boyu 15 metreyi bulan dalgalar, sahildeki iş yerlerini kullanamaz hale getirdi. Gece boyu balıkçı barınaklarında teknelerini kurtaramaya çalışan balıkçılar, gün ağırınca fırtınanın etkisini daha da çok gördü. Limandaki balıkçı barınakları ve teknelerin çoğunun kullanılamaz halde olduğu görüldü. GEMİ İKİYE BÖLÜNDÜ İzmir\'den Rusya\'ya gittiği öğrenilen Komor bandıralı, \'Berra G. Moroni\' isimli kuru yük gemisi, Ereğli açıklarında fırtına nedeniyle sürüklendi. Gemi, dalgaların etkisiyle tersaneler bölgesinde karaya oturdu. Gemideki 12 personel, Ereğli Belediyesi itfaiye ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu tahliye edildi. Karaya vuran geminin ortadan bölündüğü görüldü. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, 5 Azerbaycanlı, 3 Gürcistanlı, 1 Ukraynalı ve 3 Türk olmak üzere 12 personelin gemiden tahliye edildiğini söyledi.