T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta denizin rengi kırmızıya döndü

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde kesilen kurbanların kanı yağmur suyu borusu ile denize aktı

01 Eylül 2017 18:46

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi\'nde kesilen kurbanların kanı yağmur suyu borusu ile denize aktı. Denizin kıyı bölgesi kırmızıya boyandı. Kentte bayram namazının ardından silahlarla bayram kutlaması yapıldı. Mahallelerden yükselen silah seslerinden tedirgin olanlar polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri mahallelerde silahlı kutlama yapanları belirlemek için devriye gezdi. Kentte kurbanlar belediye mezbahası ile belediyenin gösterdiği alanlarda kesildi. Bir çok kişi de kurbanlarını evlerinin bahçesi ve garajlarında kesti. Tüm uyarılara rağmen bazı kişiler kurbanlarını çocuklarının gözü önünde kesti. Kozlu İlçesi\'nde kesilen kurbanların kanı yağmur suyu borusu ile Kozlu Limanı mevkisinde denize aktı. Kıyıda limanın yanında geniş bir alan kırmızıya boyandı. Kentte kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar da hastanelerde tedavi edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞAN CüneytDHAZONGULDAK KozluDenizinKentteMahallelerdenPolisBirTümKozluKozlu LimanıKıyıda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24