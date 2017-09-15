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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta bacağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken bastığı mazgala bacağı sıkışan 9 yaşındaki Yağız Kaan Özhan, itfaiye tarafından kurtarıldı

15 Eylül 2017 19:50

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken bastığı mazgala bacağı sıkışan 9 yaşındaki Yağız Kaan Özhan, itfaiye tarafından kurtarıldı. Yağız Kaan Özhan, Erdemir Caddesi\'nde yolun karşısına geçmek istedi. Özhan, yol kenarında demir mazgala bastı. Özhan\'ın sol ayağı, mazgalda ızgaraların arasındaki boşluktan içeriye girdi. Bacağı diz kısmına kadar mazgalda sıkışan Özhan\'ı, çevredekiler ve ailesi kurtaramayınca itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekibi, hidrolik ayırıcı ile ızgaraları genişleterek Özhan\'ı kurtardı. İtfaiyenin çalışması sırasında ağlayan Özhan\'ı itfaiye erleri ve yakınları teselli etti.

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