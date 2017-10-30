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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i, adliyeye sevk edildi

30 Ekim 2017 15:11

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8\'i, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zongludak ile birlikte İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Düzce ve Sakarya\'da düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden banka personeli M.Ç., işçi A.K., üniversite öğrencileri U.K., M.Ç., Karayolları çalışanı İ.Ö., FETÖ\'nün kapatılan okulunda çalışan S.Ş., esnaf H.N.Ö. ve kadın öğretmen Y.T., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyette işlemleri devam ediyor.

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