(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta 68 köy yolu kardan kapandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı. Ankara ve İstanbul istikametinde ulaşım aksadı. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışının etkisiyle evlerin çatıları ile yeşil alanlar beyaza büründü. Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun Ereğli kesimi ile Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun Devrek kesiminde kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yolları açmak için çalışmalar yaptı. Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Ereğli\'de 30, Devrek\'te 11, Gökçebey\'de 8, Çaycuma\'da 8, Kozlu 5 ve Alaplı\'da 1 olmak üzere toplam 68 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı 20 ekip kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.