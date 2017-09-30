(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta 3 katlı eski bina yandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kullanılmayan 3 katlı eski binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bu sabah On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi\'ndeki 3 katlı eski binanın çatı katında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi çatı katı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları ardından eve giren polis inceleme yaptı. Kontrolde içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangının çıkış nedeninin bulunması için soruşturma başlatıldı.