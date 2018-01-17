(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta 13 maden ocağında üretim durduruldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 2017 yılında işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 38 işyerine 1 milyon 841 bin lira para cezası uygulandı. Denetimler sonucu işçilerin sağlıklarını ve güvenliklerini tehlikeye düşüren özel şirketlere ait 13 maden ocağında üretim durduruldu.



Türkiye\'nin en büyük taş kömürü havzası Zonguldak\'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 71 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden, 79 işyerinde de işyeri üretim ve düzenlenmesi yönünden denetimler yapıldı. Denetimler sonucu işçilerin sağlıklarını tehlikeye düşüren 13 maden ve 4 inşaatta çalışmalar durduruldu. İş sağlığı güvenliği yönünden yapılan incelemeler sonucu 38 işyerine 1 milyon 841 lira idari para cezası verildi. İşin yürütülmesi yönünden yapılan incelemelerde ise tespit edilen hususlar nedeniyle 11 iş yerine 131 bin lira idari para cezası kesildi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, iş müfettişlerince yapılan denetimlerin yanı sıra 982 işçi şikayeti aldıklarını belirterek, şöyle dedi:



\"Bunlardan 388 işçi şikayetini işçi lehine sonuçlandırdık. 332\'si henüz sonuçlandırılmadı. 95 tanesi kısmen olumlu. 125 tanesinin de halen iş müfettişlerince incelemesi devam etmektedir. 6 bin 356 sayılı Sendikalar Toplu İş Sözleşme Yasası gereği işlemlerimizi sürdürüyoruz. Aynı yıl içerisinde 20 işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. 47 işyerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle arabuluculuk işlemlerini yürüttük. 23 işyerinde işçinin istemleri üzerine grev oylamasını yaptık. Grev kararı alınan işyeri sayısı 24\'türr. 49 işyerini de yüksek hakem kuruluna gönderdik. Burada işçi şikayetleri ile ilgili iş akdi sona eren işçilerin işçilerimize ilgili vurgulamak istediğimiz bir husus var. 25 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete\'de yayımlanan kanun nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren artık işçilerimiz iş akitleri sona erdirilenler il müdürlüğümüze değil, resmi arabulucuya başvuracak. Resmi arabulucu tarafından çözümlenememesi halinde ise iş mahkemesine başvuruları sağlanacaktır.\"



