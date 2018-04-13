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(Görüntülü Haber) Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında asker ve askerlerden sorumlu mahrem imamların bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

13 Nisan 2018 14:07

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında asker ve askerlerden sorumlu mahrem imamların bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Nisan\'da \'ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemleriyle haberleştikleri ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen şüpheliler için Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Şırnak, Çorum, Bingöl, Çanakkale, Karabük, Denizli, Manisa ve Yalova\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 10\'u muvazzaf, 4\'ü açığa alınan asker, 1\'i KHK ile ihraç, 1 ihraç askeri öğrenci ve askerlerden sorumlu 5\'i mahrem imam olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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