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(Görüntülü Haber) Zonguldak Kömürspor'dan Afrin'deki Mehmetçiğe klipli destek

ZONGULDAK,(DHA) Zonguldak Kömürspor futbolcuları, teknik direktörü ve kulüp başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği 'Zetin Dalı Harekatı'na destek olmak ve Mehmetçiğe moral vermek için klip hazırladı

06 Şubat 2018 13:20

ZONGULDAK,(DHA) Zonguldak Kömürspor futbolcuları, teknik direktörü ve kulüp başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği \'Zetin Dalı Harekatı\'na destek olmak ve Mehmetçiğe moral vermek için klip hazırladı. Zonguldak Kömürspor Kulübü\'nde Türk bayrağı önünde çekilen klip, kahraman askerin videosu ve Mehter Marşı \'Ey şanlı ordu\' ile başlıyor. Ardından asker kıyafeti giyen başkan Süleyman Caner, dün istifa eden teknik direktör Şenol Demir, takım kaptanı Mert Caymaz, futbolcular Burak Can Et, Sinan Ören, Tahir Babaoğlu, Kemal İçer, Semih Beyaz, Hasan Küçcük, Reşo Akın, Ercan Cuşkun, Berkan Akdeniz, Mustafa Söylemez, Hakan Yılmaz, Ahmet Üçler, Kaan Akgün, daha önce Atiker Konyaspor\'lu futbolcuların hazırladığı klip gibi Mehmetçik için duygusal mesajlarını gönderiyor. Operasyona katılan Uzman Çavuş Mehmet Kuzu\'nun \'Ailene bir mesajın var mı?\' sorusu üzerine tankın üzerindeyken verdiği \'Beklemesinler\' cevabını hatırlatılarak başlayan klipte şu duygu dolu sözler söyleniyor: \"Afrin\'e giden yiğide. Ailene bir mesajın var mı diye soruyor. Yüreği vatan aşkıyla kavrulan Mehmetçik. Tıpkı 57\'nci Alay gibi geri dönmeyi düşünmüyor. Söyleyin aileme beklemesinler beni diyor. Güneş teninizi yakmasın, yağmur canınızı acıtmasın. Burnunuz kanamasın, ayağınıza taş değmesin, gözünüzden yaş düşmesin. Başınız öne eğilmesin. Bu memleketin kahraman evlatları, kınalı kuzuları, yiğit komutanları. Gözümüz gönlümüz sizinle. Bombalar, kurşunlar kılınıza zarar vermesin. Ocağınız tütsün hiç sönmesin. Sancağımız, bayrağımız yere inmesin, ezanımız dinmesin. Gidişiniz dönüşünüz su gibi olsun. Analarımızın duası, ak sütü, sizi tüm tehlikelerden korusun. Adımlarınız tüm dünyayı inletsin. Allah sizi iki cihanda da aziz eylesin. Tüm ülkemiz olduğu gibi Zonguldak Kömürspor olarak Mehmetçiğimizin yanındayız. Bu bir savaş değil bu bir memleket meselesi. Büyük Türk ordusu her zaman her yerde olduğu gibi Afrin\'den de zaferle dönecek biliyoruz, daima sizinleyiz. Ülkemize, milletimize hainlik planı yapanlar unutmayın. Kahraman Türk askerini geçemezsiniz. Bu vatanda son ocak sönene kadar size bir karış toprağı yar etmeyeceğiz\" GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Zonguldak Kömürspor\'un hazırladığı klip

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