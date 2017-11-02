(Görüntülü Haber) Zongludak'ta maden işçisinden torba yasa tasarısına tepki

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun (TTK) özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısına, yaklaşık 4 bin maden işçisiyle basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba yasa tasarısının \'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' şeklindeki 58\'inci maddesi, kurumun özelleştirilmesinin önünü açtığı gerekçesiyle Zonguldak\'ta tepki çekti. GMİS, Madeni Anıtı önüde düzenlediği basın açıklamasıyla tasarıyı protesto etti. Basın açıklamasına yaklaşık 4 bin maden işçisi ile birlikte CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, siyasi parti temsilcileri, sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.



Polis, basın açıklamasının yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemi aldı. Alana gelenler, üstleri aranarak içeriye alındı. Polis, maden işçileriyle yürüyerek gelen CHP milletvekilleri Turpçu, Yalçınkaya ve Pekşen\'in de üzerlerini aramak istedi. Buna tepki gösteren Milletvekili Turpçu, \"Hayret bir şey. Bunun ne işi var burada?\" dedi. Milletvekilleri aranmadan alana girerek basın açıklamasına destek verdi. İşçiler, \'Madenci feneri sönmeyecek\', \'Madenler bizimdir satılamaz\', \'İşçiyiz haklıyız kazanacağız\' sloganlarıyla tepkilerini gösterdi.



GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, 58\'inci maddenin Meclis\'ten geçmemesi için ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklarını söyledi. Maden işçisinin ekmeğine sahip çıktığını ifade eden Demirci, şöyle dedi:



\"2004 yılında taşeron uygulamasına karşı çıktık. \'Madencilik tarihinde görülmedik kazalara neden olabilir\' dedik, eylemler yaptık. Bizi dinlemediler ve zorladılar. İnşaat şirketine madende iş verdiler. 2010 yılında Karadon\'da 30, 2013 yılında Kozlu\'da 8 arkadaşımızı kaybettik. Yazık günah değil mi? Hiç olmayacak yerlerde kazalar yaşandı. Sonra Zonguldak\'ta büyük bir miting yaptık. \'Emeğe saygı, taşerona hayır\' dedik. Hükümeti uyardık. Biz, TTK\'da taşeron faciasından kurtulduk ama Soma\'da 301 arkadaşımızı koruyamadık. Çünkü bizi dinlemediler ve madencilik sektörü kâr hırsına yenildi. Buradan hükümete, siyasi iktidara sesleniyoruz; 58\'inci maddeyi tasarıdan çıkartınız. Buradan 550 milletvekiline sesleniyoruz; Lütfen Meclis Genel Kurulu\'nda 58\'inci maddeyi kabul etmeyiniz. Biz üretmek istiyoruz, insanca çalışıp, insanca yaşamak istiyoruz.\"



Maden ocağından çıkarak kömür karası yüzü ve iş elbiseleriyle eyleme katılan 9 yıllık maden işçisi 37 yaşındaki Ayhan Saraç da \"Biz üretmek istiyoruz. Ekmeğimize sahip çıkıyoruz. Biz 58\'inci maddenin geri çekilmesini istiyoruz. Ocaktan çıkıp eyleme geldim. Bütün arkadaşlarım özelleştirme istemiyoruz. Soma ve Ermenek\'teki özel sektör facialarını biliyoruz. Özelleştirme olursa iş kazaları artar\" diye konuştu.



CHP\'li Haluk Pekşen de hükümetin Zonguldak\'taki maden işçilerine kulak vermesi gerektiğini söyledi. İktidarın Anadolu işçisinin, köylüsünün, çiftçisinin ve üretenin yanında olmadığını ifade eden Pekşen, \"Rusya\'ya 4 milyar dolar kömür parası ödeyip de burada kendi işçisini yoksulluğa, el kapılarına mahkum eden siyasal anlayışın çözüm üretmesini beklemek mümkün değil. Hükümet işçiyi ciddiye alsın. Zonguldak\'ı ciddiye alsınlar. Zonguldak maden işçisi helal kazançlarının hesabını sormaya başladığı gün emin olun başka bir dünya kurmayı başarırlar\" dedi.



İşçiler, açıklamaların ardından dağıldı.