(Görüntülü Haber) Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL / DHA Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda yapıldı. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. 24-25-26 ekim\'de oynanacak ve tek maç şeklinde olacak Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları şu şekilde: Fethiyespor - Adanaspor Grandmedical Manisaspor - Hatayspor Kardemir Karabükspor - Keçiörengücü Bucaspor - Amed Sportif Kasımpaşa - Niğde Belediyespor Sarıyer - Adana Demirspor Osmanlıspor - Ottocool Karagümrükspor Eyüpspor - Gümüşhanespor Teleset Mobilya Akhisarspor - 24Erzincanspor Batman Petrol - Denizlispor Gazişehir Gaziantep - Ankara Demirspor Yeni Altındağ Belediyespor - Bursaspor Akın Çorap Giresunspor - Menemen Belediyespor Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor Gençlerbirliği - Tuzlaspor Konya Anadolu Selçukspor - Boluspor Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor Sivasspor - Kızılcabölükspor Çorum Belediyespor - Trabzonspor Altınordu - Kars 36 Spor Ofspor - Yeni Malatyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tire 1922 Spor Yeşil Bursa - Kayserispor İstanbulspor - Afjet Afyonspor Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor Elazığspor - Sivas Belediye Spor Ziraat Türkiye Kupası\'nda 24, 25 ve 26 Ekim 2017\'de tarihlerinde oynanacak 4. tur maçlarında, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig\'de geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasında 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 15\'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takımlar seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Müsabakalarını kazanan 27 takım 5. Eleme Turuna katılmaya hak kazanacak.