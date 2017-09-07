(Görüntülü Haber) Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi yapıldı

İSTANBUL, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda yapıldı. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 3. turu maçları 19, 20 ve 21 Eylül 2017 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda tur atlayan 46 takımla birlikte Süper Lig\'den eklenecek 8 takım 4. Tur\'da mücadele edecek. Eşleşmeler şu şekilde: Çaykur Rizespor - Nevşehir Spor Gençlik Anadolu Bağcılar - Konya Anadolu Selçuklu Akın Çorap Giresun - Cizre Spor Payasspor - Amed Sportif Hatayspor - Ergene Velimeşespor Kemerspor - Sivas Belediye Samsunspor - Ankara Demirspor Bergama Belediye - Sarıyer Altınordu - Sultanbeyli Belediye Baysal İnşaat Düzyurtspor - Gümüşhanespor Tokatspor - Kahramanmaraşspor Altay - BB Erzurumspor Eyüpspor - Sakaryaspor Sancaktepe Belediye - Elazığspor Bandırmaspor - Çorum Belediye Anagold 24 Erzincanspor - Eskişehirspor Menemen Belediye - Darıca Gençlerbirliği Tuzlaspor - Zonguldak Kömürspor Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu Batman Petrolspor - Göztepe Demir Grup Sivasspor - Bugsaşspor Yeşil Bursa - Karşıyaka Boluspor - Sinopspor Erzin Belediye - Fatih Karagümrük Mersin İdman Yurdu - Orhangazi Belediye Kozan Belediye - Adanaspor Gaziantepspor - Tire 1922 Muğlaspor - Etimesgut Belediye Denizlispor - Düzcespor Kızılcabölükspor - Ümraniyespor Hacettepe - Yeni Altındağ Belediye Bucaspor - Pendikspor Adana Demirspor - Bayrampaşa Diyarbekirspor - İstanbulspor Şanlıurfaspor - Pazarspor Van Büyükşehir Belediye - Kayserispor Balıkesirspor - Kars 36 Fethiyespor - Nazilli Belediye Keçiörengücü - Silivrispor SBS İnşaat Kırklarelispor - Niğde Belediye Kastamonuspor - Ofspor İnegölspor - Evkur Yeni Malatyaspor Kocaeli Birlikspor - Edirnespor Afjet Afyonspor - MKE Ankaragücü Manisaspor - Arsinspor Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Gazişehir Gaziantep