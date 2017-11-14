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(Görüntülü Haber) Zincirlikuyu'da asansörde mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye kurtardı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA Zincirlikuyu metrobüs durağının asansöründe mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı

14 Kasım 2017 17:36

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA Zincirlikuyu metrobüs durağının asansöründe mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Olay, Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 8 kişi duraktaki asansörüne binip yukarı çıkmak istedi. Hareket eden asansör birden durdu. Asansörde mahsur kalanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı; bir yandan da asansör teknisyeni asansörü tamir etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası mahsur kalan 8 kişi asansörden çıkarıldı. YARIM SAAT ASANSÖRDE MAHSUR KALDIK Yarım saatten fazla eşiyle beraber asansörde kaldığını belirten Selma Kökten, \"Yarım saatten fazla asansörde kaldık. 8 kişiydik. Bunaldık. Eşim rahatsızlandı. Kapı açılınca rahatladık\" dedi. Aynur Küçükarıcan ise \"Binmeyin diyoruz ama 8-10 kişi asansöre biniyorlar. Binince de böyle oluyor. Ben bacağımdan rahatsızım. Merdivenleri çıkamıyorum. Normalde engelli asansörü ama herkes biniyor.Türkiye\'de eğitim, eğitim, eğitim.\" diye konuştu.

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