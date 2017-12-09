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(Görüntülü Haber) Zile'de kırk hatim geleneği 103 yıldır devam ediyor

Fatih YILMAZ ZİLE,(Tokat),(DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde Çanakkale Savaşı'na giden askerlerin ardından okunmaya başlanan Kırk Hatim geleneği 103 yıldır aralıksız devam ediyor

09 Aralık 2017 14:59

Fatih YILMAZ ZİLE,(Tokat),(DHA)TOKAT\'ın Zile ilçesinde Çanakkale Savaşı\'na giden askerlerin ardından okunmaya başlanan Kırk Hatim geleneği 103 yıldır aralıksız devam ediyor. Zile ilçesinde 1915 yılında ilçe merkezinden Çanakkale Savaşı\'na uğurlanan askerlerin ardından ilçede başlayan hatm-i şerif geleneği günümüze kadar aktarıldı. okunmaya başlayan 40 hatim geleneği, o tarihten bu yana gelenek halini aldı. Bu yıl da ilçedeki Ulu Camide 31 Ekim\'de başlayan hatm-i şerif okunması bu sabah yapılan dua ile tamamlandı. Ulu Cami\'de düzenlenen programa Tokat Valisi Ömer Toraman, Zile İlçe Kaymakamı Adnan Tezcan, İlçe Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İl Müftüsü Ahmet Erdem ve vatandaşlar katıldı. Çanakkale Savaşı sırasında ilçedeki gençlerin cepheye gittiklerini söyleyen Belediye Başkanı Vidinel, En son 15\'liler diye ifade ettiğimiz 14 -15 yaşındaki çocuklarımızda gidince, ilçemizdeki kadınlar evlerinde, cepheye gidemeyen erkekler ise camide her gün hatim okuyorlar. Cepheye gidenlerin 4\'te 1\'i ancak evlerine dönüyorlar. Bu gelenek ise erkekler tarafından o tarihten eri sürdürülüyor. dedi.

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