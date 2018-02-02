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(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'ndaki silahlı saldırı zanlısı yakalandı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU'NDA geçtiğimiz pazar günü Bahri Örnek'e ateş açan ve Örnek'in de arasında bulunduğu 3 kişiyi yaralayan şüpheli dün yapılan operasyonla gözaltına alındı

02 Şubat 2018 16:39

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU\'NDA geçtiğimiz pazar günü Bahri Örnek\'e ateş açan ve Örnek\'in de arasında bulunduğu 3 kişiyi yaralayan şüpheli dün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Olay, 58\'inci Bulvar Caddesi üzerinde 28 Ocak Pazar günü meydana gelmişti. Kimliği belirsiz bir kişi caddede kalabalık arasında yürüyen Bahri Örnek\'in ayağına ateş etmiş, olayda Örnek ve caddede yürüyen 1 kadın ve 1 çocukta bacaklarından yaralanmıştı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu ateş eden şüphelinin kimliğini belirledi. Polis ekipleri şüpheli Ahmet Burak G.\'yi dün yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda Ahmet Burak G.\'nin olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Ahmet Burak G.\'nin yapılan detaylı sorgulamasında, \'Ruhsatsız silah\', \'Mühürde sahtecilik\', \'Uyuşturucu bulundurmak\' ve \'Açıktan hırsızlık\' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyette ifade vermediği öğrenilen Ahmet Burak G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

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