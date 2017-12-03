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(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda top mermisi imhası: Sahil yolu trafiğe kapatıldı (4)

Sinan BİLGİLİ -Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı; kontrollü şekilde patlama gerçekleştirildi

03 Aralık 2017 20:53

Sinan BİLGİLİ -Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı; kontrollü şekilde patlama gerçekleştirildi. Zeytinburnu Kennedy Caddesi\'ndeki eski Tank Bakım Fabrikası mevkiindeki inşaat alanında iki top mermisi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kennedy Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. İnşaat alanı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Uzman ekiplerin incelemelerinin ardından top mermileri imha edildi. Kontrollü patlatma sonrası yol trafiğe yeniden açıldı.

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