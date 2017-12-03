(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda top mermisi imhası; sahil yolu trafiğe kapatılacak (1)
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Zeytinburnu Kennedy Caddesi'ndeki eski Tank Bakım Fabrikası mevkiindeki inşaat alanında iki top mermisi bulundu
03 Aralık 2017 19:31
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Zeytinburnu Kennedy Caddesi\'ndeki eski Tank Bakım Fabrikası mevkiindeki inşaat alanında iki top mermisi bulundu. Mermilerin imhası nedeniyle caddenin 15 dakika trafiğe kapatılacağı bildirildi.
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