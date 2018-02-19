(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda genç kıza saldırıya tutuklama istemi

Serpil KIRKESER /İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU\'nda üniversite öğrencisi E.Ö\'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddiasıyla gözaltına altına alınan 21 yaşındaki H.A.S. tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Suriyeli H.A.S. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Haluk Tekin\'e ifade veren şüpheli H.A.S. \"Cinsel saldırı\" ve \"Hürriyeti tahdit\" suçlarından tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi . H.A.S. savcılık ifadesinde alkollü olduğunu daha önceden tanımadığı E.Ö.\'yü takip ettiğini apartmana girince de kızın ağzını kapattığını söylediği öğrenildi. H.A.S.’nin ifadesinde E.Ö.’nün bağırması üzerine kaçtığını söylediğini de kaydedildi