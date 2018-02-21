(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda "kaçak" operasyonu: Yabancı uyruklu 180 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU\'nda yapılan polis denetiminde, yasa dışı yollardan Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlenen 180 yabancı gözaltına alındı 180 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Zeytinburnu\'nun 4 farklı noktasında saat 13.00\'te başlayan denetime 125 polis katıldı. 2 saat süren denetimde polis ekipleri kaçak yollardan giriş yapan, evrakları eksik olan ve oturum izni dolup kaçak olarak yaşadığı belirlenen 180 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar otobüslerle önce çeşitli hastanelere sağlık kontrolüne ardından ise Yabancılar Şube Müdürlüğü\'nün Pendik\'te bulunan merkezine götürüldü. 1000 LİRAYA İSTANBUL\'A GELMİŞLER Gözaltına alınan bazı yabancı uyruklu kişiler bin lira karşılığında İstanbul\'a geldiklerini ve burada yaklaşık bin 500 liraya çalıştıklarını söylediler. (FOTOĞRAF)