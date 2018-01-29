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(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı' operasyonuna destek için kardan tank yaptılar

Aziz GÜVENER KARTEPE(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, İbrahim Kurt ve Selman Süzer, 'Zeytin Dalı' operasyonuna destek olmak için kardan tank yaptı

29 Ocak 2018 16:09

Aziz GÜVENER KARTEPE(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, İbrahim Kurt ve Selman Süzer, \'Zeytin Dalı\' operasyonuna destek olmak için kardan tank yaptı. Kartepe kayak merkezinde geçen günlerde 40 metre uzunluğunda yılan yaparak tatilcilerin ilgisini çeken İbrahim Kurt ve Selman Süzer bu kez \'Zeytin Dalı\' operasyonuna destek olmak, askerlere moral vermek için kardan tank yaptı. Sakarya\'dan Kartepe\'ye gelerek 2 gün boyuncu uğraşıp otomobilden büyük kardan tank yapan 2 arkadaş, daha sonra tankı boyalarla şekillendirdi. Kayak merkezine gelen tatilciler tankın önünde fotoğraf çekildi. İbrahim Kurt, Aklımız fikrimiz ülkemiz için savaşan kardeşlerimizde. Böyle bir şey yaparak onlara olan desteğimizi belirtmek istedik. En kalpten dualarımız onlarla. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bütün Afrin\'deki kardeşlerimize selamlar dedi.

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