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Spor

(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Laser-Run Türkiye Şampiyonası başladı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),(DHA) TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu’nun düzenlediği Zeytin Dalı Laser Run Türkiye Şampiyonası Reyhanlı’da başladı

10 Mart 2018 18:14

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),(DHA) TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu’nun düzenlediği Zeytin Dalı Laser Run Türkiye Şampiyonası Reyhanlı’da başladı. Ankara’da yapılması planlanmasına karşın Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla Reyhanlı\'ya alınan Zeytin Dalı Laser Run Türkiye Şampiyonası, 2 gün sürecek. Yarışma, Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Spor Kompleksi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yarışmanın Reyhanlı’ya alınmasının nedeninin bölgede huzur ve güven olduğunu göstermek olduğunu söyleyen Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslan, Ankara’da yapmayı planladıkları Laser Run Türkiye Şampiyonası\'nı Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı olarak Reyhanlı’da yaptıklarını belirtti. Arslan, “Güvenlik güçlerimiz sadece ülkemiz için değil, dünya barışı için de tehdit olan terör örgütlerine karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele inanıyoruz ki dünya barışına da katkı sağlayacaktır. Reyhanlı\'da yapmaktaki diğer amacımız ise buranın huzur ve güven ortamı içinde olduğu, diğer şehirlerden farksız olduğunu göstermek içindir. Son olarak gençlerimize güvenimiz sonsuzdur, bizim gençlerimiz yapıcıdır, bilgili ve üretkendir. Tüm insanlığa faydalı olandır” dedi. Konuşmaların ardından ise yarışma başladı. 2 gün sürecek olan yarışmalarda önce protokol üyeleri atış yaptı. Daha sonra da sporcular yarışmaya başladı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 72 sporcu dereceye girmek için mücadele edecek.

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