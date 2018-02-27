T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 39'uncu gün; 2 bin 83 terörist etkisiz hale getirildi (3)

KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT Kilis'teki sınır birliklerine, topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı

27 Şubat 2018 19:25

KİLİS\'E ASKERİ SEVKİYAT Kilis\'teki sınır birliklerine, topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye\'nin çeşitli illerinden getirilen zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri alınarak, sınır hattındaki karakollara gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KİLİS ASKERİ SEVKİYAT KilisTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24