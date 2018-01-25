(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kazak, atkı ve bere örüyorlar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta belediyeye ait Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi\'nde kurs gören bir grup kadın, Suriye\'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için kazak, atkı, bere ve boyunluk örüyor. Sivas\'ta örgü kursuna giden bir grup kadın, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerler için atkı, bere, boyunluk örerken, şehit çocukları için de bebek elbisesi dikiyor. Birim sorumlusu Şule Kaya, örülen ürünleri en kısa sürede bölgeye göndereceklerini belirterek, \"Haftanın belirli günlerinde burada toplanarak askerlerimiz için örgüler örüyoruz. Ayrıca ev hanımlarımıza da seslenmek istiyoruz. Onlar da evde ördükleri bu tarz örgülerini bizi arayarak aldırabilirler. Biz onları Afrin\'deki askerlerimize yolluyoruz\" dedi. Kursiyerlerden Dilek Kalbi ise, operasyondaki askerlere bir nevi anne sıcaklığını hissettirmek istediklerini ifade ederek, \"Bu fedakarlığın karşısında bizim yaptığımız hiçbir şey. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onların ihtiyaçları oldukları için değil, bizim onlara yanlarında olduğumuzu hissetirebilmek için, bir anne şefkatinin gücünü verebilmek için bunu yapıyoruz. Biz onlara örgü değil, sıcaklığımızı gönderiyoruz\" dedi. Bir başka kursiyer Cemile Polat da, \"Gaziantep\'ten geldim buraya. Kızım öğrenci, onunla birlikte kalıyorum. Burada da böyle bir faaliyeti gördüm. Katılmayı uygun gördüm. Ben de askerlerimiz için boyunluk yapıyorum\" diye konuştu.