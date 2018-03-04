(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi (4)

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CİNDERES BÖLGESİNDEKİ TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında terör örgütlerinin kontrolünde bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Afrin'in Cinderes bölgesindeki terör unsurları ateş altına alındı

04 Mart 2018 20:45

CİNDERES BÖLGESİNDEKİ TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında terör örgütlerinin kontrolünde bulunan Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Afrin\'in Cinderes bölgesindeki terör unsurları ateş altına alındı. Öğleden sonra sınırda konuşlu birlikler, insansız hava araçları ve istihbarat birimleri tarafından belirlenen Cinderes bölgesindeki teröristlere ait barınak, mevzi ve toplanma alanlarını Fırtına obüsleri ile vurmaya başladı. Aynı bölgelere savaş uçakları tarafından da hava bombardımanı düzenlendi.

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