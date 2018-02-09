(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı (4)

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JANDARMA GENEL KOMUTANI KİLİS'TE Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde rütbeli askerle Kilis'e geldi

09 Şubat 2018 18:10

JANDARMA GENEL KOMUTANI KİLİS\'TE Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde rütbeli askerle Kilis\'e geldi. Helikopterle Gülbaba Hudut Taburu\'na inen Orgeneral Çetin\'i, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile askeri yetkililer karşıladı. Orgeneral Çetin, temasları kapsamında, Kilis Valiliği\'ni ziyaret etti. Valilikte, çocuklar tarafından zeytin dalları ile karşılanan Orgeneral Çetin, Vali Mehmet Tekinarslan ile basına kapalı görüşme yaptı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, valilik ziyaretinin ardından Vali Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte yürüyerek, Kara Kadı Camii\'ne geçip, burada cuma namazı kıldı. Orgeneral Çetin\'in, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan personeli denetleyip, incelemelerde bulunacağı belirtildi.

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