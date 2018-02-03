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(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (2)

TERÖRİSTLERİN KARARGÂH OLARAK KULLANDIĞI EV VURULDU Afrin kırsalında sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, insansız hava araçları tarafından belirlenen terörist mevzileri ve karargâh olarak kullandıkları binalar da çok namlulu roketatar ve fırt

03 Şubat 2018 16:22

TERÖRİSTLERİN KARARGÂH OLARAK KULLANDIĞI EV VURULDU Afrin kırsalında sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, insansız hava araçları tarafından belirlenen terörist mevzileri ve karargâh olarak kullandıkları binalar da çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleriyle ateş altına alınıyor. Afrin kırsalında belirlenen ve teröristlerin karargâh olarak kullandıkları bir ev de fırtına obüsüyle ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan ev, mühimmatların da patlamasıyla alev topuna döndü. İmha edilen evdeki bir grup teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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