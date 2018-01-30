T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 11'inci gün; Burseya'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi (9)

REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 roket, Gültepe Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kaya Sokağı ile boş araziye düştü

30 Ocak 2018 19:27

REYHANLI\'YA 2 ROKET DÜŞTÜ Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 roket, Gültepe Mahallesi\'ndeki Şehit Mustafa Kaya Sokağı ile boş araziye düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, roketli saldırı sonrası asker ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokağa isabet eden roket nedeniyle istinat duvarı ve park halindeki otomobil ile bazı evlerde hasar oluştu. Reyhanlı\'ya roket düşmesinin ardından sınırın karşı tarafındaki Cinderes bölgesi, topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Sınır karakollarından bölgeye, çok sayıda atış gerçekleştirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

REYHANLIROKET DÜŞTÜ Hatay ReyhanlıAfrinPKKYPGGültepe MahallesiMustafa Kaya SokağıOlaydaSokağaReyhanlıCinderesSınır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24