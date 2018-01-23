T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için lokma dağıttılar

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, esnaf ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Selimiye Camii'nin önünde dua edip, lokma dağıttı

23 Ocak 2018 20:10

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, esnaf ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için Selimiye Camii\'nin önünde dua edip, lokma dağıttı. Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirneli şekerlemeci Arif Meriç ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerler için Selimiye Camii\'nde bir araya geldi. Cami önünde dualar edilirken, lokma dağıtıldı. Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Dinar, özel amaç için toplandıklarını belirterek, \"Afrin ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin her bir köşesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize dua ve dua sonrasında Türk İslam geleneklerinde olan lokma dağıtımı yapacağız. Buradan onlara seslenerek, şöyle demek istiyoruz. Bedenimiz, sizin yanınızda değil; ama ruhumuz, dualarımız her saniye sizinle beraber. Sizin yanınızdayız. Buradan size dualar gönderiyoruz. Yaşasın Türk askeri\" dedi. Kentte şekerlemecilik yapan Arif Meriç de \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın Afrin\'den bütün dünyaya huzur getireceğini söyledi. Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal (63) ise gaziler olarak Türk ordusunun arkasında olduklarını, çağırılırsa savaşmaya hazır olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından dualar okundu, dökülen lokmalar, ayranla birlikte Edirnelilere dağıtıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYEDİRNE DHAEDİRNETürk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı HarekatıSelimiye CamiiEdirne TanıtmaTava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar EdirneliArif MeriçTürkiye Muharip Gaziler Derneği EdirneCami

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24