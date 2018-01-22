(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı harekâtına destek için zeytin fidanı diktiler

Veysel DOGUÇ/ ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, TSK\'nın Afrin\'deki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekâtına destek için zeytin fidanı dikti. Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin 2\'ncisini düzenlediği Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı 33 ülkeden 93 ressamın katılımıyla gerçekleştirildi. 75\'inci Yıl Sanat Galerisi\'nde gerçekleştirilen ve 31 Ocak\'a kadar sürecek olan çalıştayın açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Zeytin Dalı harekâtına değindi. Başkan Hüseyin Sözlü, \"Teröristlerin ortaya koyduğu huzursuzluktan dolayı askeri operasyon gerçekleşiyor. Emin olun sanatçılar konuşsaydı, teröristlerin sesi çıkmazdı. O yüzden sanatçıların sesi daha çok çıksın\" dedi. ZEYTİN FİDANI EKTİLER Çalıştayın açılışının ardından Başkan Sözlü, sanat galerisinde Zeytin Dalı harekâtına destek için zeytin fidanı dağıttı. Sözlü, daha sonra ressamlar ile bahçede fidanları toprakla buluşturdu.