T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi Uzman Çavuş Kaya, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın (28) cenazesi, memleketi Nevşehir

06 Şubat 2018 20:44

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde PKK/YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya\'nın (28) cenazesi, memleketi Nevşehir\'in Gülşehir ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Kaya\'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinin bulunduğu Fatih Mahallesi\'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazenin getirildiği Gülşehir\'deki Kurşunlu Camii\'nde, şehit Uzman Çavuş Kaya için tören düzenlendi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve il protokolü, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile çok sayıda Nevşehirli katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şehit babası Ramazan Kaya\'yı telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit eşinin asker şapkasını takarak, törene katılan ve 20 gün önce Afra isimli kız bebek dünyaya getiren Rabia Kaya, Türk bayrağına sarılı tabuta başını koyup, \"Şehidim, emanetine iyi bakacağım\" diyerek, gözyaşı döktü. Kurşunlu Camii\'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, ilçedeki asri mezarlıkta defnedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KORKMAZERNEVŞEHİR DHATÜRK Silahlı Kuvvetleri TSK Suriye AfrinPKKYPGDEAŞDalı HarekatındaPiyade UzmanKayaNevşehir GülşehirKaya TürkFatih MahallesiBuradaGülşehir Kurşunlu CamiiUzmanCenazeMilli Eğitim Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24