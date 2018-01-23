(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Harekatı 4'üncü günde; Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor

Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN-Emrah GÜL HATAY(HASSA),(DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinin kontrolüne elinde tutan terör örgütleri PYD-YPGPKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' 4\'üncü gününde devam ediyor. Kilis ve Hatay\'a roketlerin düştüğü operasyonda 1 asker ile 1 enerji şirketi çalışanı şehit düştü. ÖSO birlikleriyle Afrin\'e ilerleyen TSK ise terör yuvalarını \'zırh delici\' toplarla vuruyor. Zeytin Dalı Harekatı\'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ve Kilis\'in sınır bölgeleri, operasyonun ilk günlerine oranla sakin bir gece geçirdi. Afrin\'e kara harekatını başlatan askerlerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca iç bölgelerden gelen top atışları sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin attığı 5 roket Kilis bölgesine düşerken ölen yada yaralanan olmadı. Afrin operasyonunda ilk şehit verildi. Sert çakışmaların yaşadığı Suriye\'nin Burseya Dağında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ankaralı piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi. Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin Karatepe bölgesindeki ÖSO kampındaki seyyar jeneratöre roket isabet etmesi sonucu Enerjisa\'ya bağlı Toroslar Edaş çalışanı 30 yaşındaki Şahin Elitaş şehit oldu. 2 çocuk babası Elitaş\'ın cenazesi Kırıkhan\'da toprağa verilecek. Operasyonun ikinci günü 11 roket düşen Reyhanlı ise sakin bir gün geçirdi. \'ZIRH DELİCİ\' TOPLARLA VURUYOR Hassa sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütlerini \'zırh delici\' toplarla vuruyor. Sınırdan dönen çok sayıda tank, cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sabah saatlerinde sınır karakoluna yakın bir yerde konuşlanan \'M60T\' tankların yanında ise kullanılmış çok sayıda \'zırh delici\' top mermileri görüldü. Ayrıca bölgede kollarında sarı bant olan Özgür Suriye Ordusu\'na (ÖSO) bağlı birliklerde bulunuyor. Kilis ve Hatay\'dan Afrin\'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor. Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemini arttıran jandarma da gazetecileri sınırdan birliklerin görüntülerini almasını engellemeye başladı.