(Görüntülü Haber) Zeybekçi 'Türkiye Azerbaycan İş Forumu' toplantısına katıldı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Iğdır\'da \'Türkiye Azerbaycan İş Forumu\'na katıldı. Zeybekçi caddede yürürken karşılaştığı bir çocuğun elektronik tartı aletine çıkarak tartıldı. Bakan Zeybekci, tartıcı çocuğa gülümseyerek, \"Kilomu kimseye söyleme\" dedi.



Bugün saat 09.40\'da özel uçakla Iğdır\'a gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'yi, Vali Enver Ünlü, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkana Kamil Arslan ve partililer karşıladı. Bakan Zeybekci, Iğdır Üniversitesi\'nin Karaağaç Kampüsü\'nde Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Famil Seyidov\'un katıldığı, \'Türkiye Azerbaycan İş Forumu\' toplantısına katıldı. Bakan Nihat Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti\'ne çeşitli imtiyazlar tanıdığını söyledi. Zeybekci, şöyle dedi:



\"Türkiye olarak Nahçıvan\'a tek taraflı sağlamış olduğumuz bir imtiyaz, vermiş olduğumuz fırsat ve imkanlar var. Nahçıvan\'ın ekonomik anlamda menfaat, odaklanma alanı olarak görülmesini istiyoruz. Almış olduğumuz yeni kararların anlamı budur. Nahçıvan\'la dış ticaret istenen seviyede hiç olmamış. 2016\'da 27 milyon dolarlık dış ticaret hacmimiz var, 2017\'nin 8 ayında 20 milyon dolar seviyesindeyiz. Bu, son derece düşük. İthalat hemen hemen sıfır. Ticarette milli paraların kullanımında da hassasiyet göstereceğiz. Bilerek ve isteyerek kasten burada bir proje deniyoruz. Türk Lirası ile ticareti zorunlu hale getiriyoruz. Aldığımız ve sattığımız ürünler Türk Lirası ile olacak ki araya başka şeyler girmesin, ticaret istediğimiz şekilde serbestçe yapılabilsin.\"



Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev de Türkiye ve Azerbaycan\'ın bir millet ve iki devlet olduğunu belirtti. Alınan bu tedbirin çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafayev, \"Bu imkanlardan istifade edip ticaret hacmini artıracağız ve daha yüksek neticeler elde edeceğiz\" dedi.



Toplantı sonunda Polisevi\'ne geçen bakanlar ve protokol öğle yemeğini yedikten sonra Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. Çelenk sunma törenine HDP\'li Belediye Başkanı Murat Yikit de katıldı. Valilikten çıkan Bakan Zeybekci ve beraberindekiler yürüyerek Ak Parti İl Başkanlığına gitti. Yolda ellerinde tartı aleti ile duran çocukların yanına giden ve onlarla bir süre sohbet eden Bakan Zeybekci, tartı aletine çıkarak tartıldı. Zeybekci, tartıcı çocuğa gülümseyerek, \"Kilomu kimseye söyleme\" derken, kendisini takip eden basın mensuplarına da \"Kilomu yazmayın\" dedi. Bakanın yanındakiler tartıcı 3 çocuğa 10\'ar lira verdi.



